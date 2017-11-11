Свекруха Корчак заявила до поліції щодо дій детектива НАБУ

"В результаті нічних подій мати мого чоловіка, Надія Іванівна Тімер-Булатова, звернулася до поліції із заявою про перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу та незаконного проникнення до житла фізичної особи", - повідомила Н.Корчак.

Голова НАЗК окремо вказала на порушення, вчинені детективом під час слідчих дій. Зокрема, за її словами, це порушення порядку повідомлення про слідчу дію та вручення повістки, порушення прав свідка та порушення порядку проведення допиту.

Вона наголосила, що детектив не вручав повістку її свекрусі та підписів про її отримання жінка не залишала.

"Жодних повісток Надії Іванівні не вручалося. При виході з квартири він залишив якийсь документ на столі, вже потім показуючи на камеру, що то була повістка. Як випливає з її змісту, підписи свекрухи про отримання такої повістки на ній відсутні", - написала вона.

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Також голова НАЗК прокоментувала повідомлення про те, що її свекруха зачинила в квартирі детектива НАБУ.

"Коли заходив до квартири, слідчий швидко махнув документом, схожим на посвідчення, але вона не встигла розібрати, що там написано. Оскільки спочатку він сказав, що задасть декілька запитань, а сам почав заповнювати заздалегідь заготовлений протокол допиту, не давав їй його прочитати та вимагав поставити підписи, свекруха подумала що це шахрай та подзвонила сину. Він викликав поліцію. До приїзду поліції, щоб шахрай нікуди не втік, закрила замок", - розповіла Н.Корчак.

Вона також вказала на непрофесійність детектива, який прийшов у темний час доби до людини похилого віку, яка перебувала вдома сама з малою дитиною.

"Саме завдяки вашим методам роботи мати мого чоловіка госпіталізовано", - повідомила голова НАЗК.

Як повідомляв УНН, у п'ятницю 10 листопада голова НАЗК Наталія Корчак заявила, що до неї додому прийшли з обшуками.

Пізніше вона уточнила, що обшуків у її помешканні не проводили. Разом з тим вона додала, що до матері її чоловіка прийшов детектив, який намагався відібрати пояснення та вручити повістку.