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Свекровь Корчак заявила в полицию о действиях детектива НАБУ

Свекровь Корчак заявила в полицию о действиях детектива НАБУ

Киев  •  УНН

 • 11675 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Свекровь председателя НАПК Натальи Корчак заявила в полицию о действиях детектива НАБУ, который пришел к ней в пятницу вечером с повесткой. Об этом Н.Корчак сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В результате ночных событий мать моего мужа, Надежда Ивановна Тимер-Булатова, обратилась в полицию с заявлением о превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа и незаконного проникновения в жилище физического лица", - сообщила Н.Корчак.

Председатель НАПК отдельно указала на нарушения, совершенные детективом во время следственных действий. В частности, по ее словам, это нарушение порядка уведомления о следственном действии и вручении повестки, нарушение прав свидетеля и нарушение порядка проведения допроса.

Она подчеркнула, что детектив не вручал повестку ее свекрови и подписей о ее получении женщина не оставляла.

"Никаких повесток Надежде Ивановне не вручалось. При выходе из квартиры он оставил какой-то документ на столе, уже потом показывая на камеру, что это была повестка. Как следует из ее содержания, подписи свекрови о получении такой повестки на ней отсутствуют", - написала она.

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Также глава НАПК прокомментировала сообщение о том, что ее свекровь закрыла в квартире детектива НАБУ.

"Когда заходил в квартиру, следователь быстро махнул документом, похожим на удостоверение, но она не успела разобрать, что там написано. Поскольку сначала он сказал, что задаст несколько вопросов, а сам начал заполнять заранее заготовленный протокол допроса, не давал ей его прочитать и требовал поставить подписи, свекровь подумала, что это мошенник и позвонила сыну. Он вызвал полицию. До приезда полиции, чтобы мошенник никуда не убежал, закрыла замок", - рассказала Н.Корчак.

Она также указала на непрофессионализм детектива, который пришел в темное время суток к человеку пожилого возраста, который находился дома один с маленьким ребенком.

"Именно благодаря вашим методам работы мать моего мужа госпитализированы", - сообщила председатель НАПК.

Как сообщал УНН, в пятницу 10 ноября председатель НАПК Наталья Корчак заявила, что к ней домой пришли с обысками.

Позже она уточнила, что обысков в ее доме не проводили. Вместе с тем она добавила, что к матери ее мужа пришел детектив, который пытался взять объяснения и вручить повестку.

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