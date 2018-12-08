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Квартиру свекрухи Корчак обікрали

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Член Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак написала на своїй сторінці у Facebook, що до її свекрухи завітали “інтелігентні” грабіжники, які вкрали тільки куртку. Але Корчак не виключила, що це могли бути слідчі дії. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Квартиру свекрухи Корчак обікрали

“Вчора (пост Н.Корчак написала 7 грудня — ред.) до квартири моєї свекрухи завітали дуже „інтелігентні і набожні“ грабіжники, які ретельно продивились домашній фотоархів, документи та вміст шухляд, обережно попереставляли ікони та сімейні фото в рамках, оминули гроші у гаманці, який лежав на полиці. Не знайшовши того, що шукали та підтримуючи реноме грабіжництва, „гості“ прихопили лише одну одиницю верхнього одягу”, — розповіла член НАЗК.

Вона зауважила, що її вразило не зникнення речі, а рівень технічного оснащення “злодіїв”, які без слідів зламу відчинили двері, а ідучи, ввічливо зачинили їх за собою на замок!

“Чи вірю я в дивний збіг обставин? Ні!... Чому я згадала про збіг обставин? Тому що з моменту попереднього незаконного проникнення детектива НАБУ до квартири моєї свекрухи пройшов рік. Тоді питання стосувалось моїх „елітних“ гаражів (три мотомісця, на яких ледве вміщується один автомобіль) та „незадекларованих“ автівок. І саме вчора у ЗМІ з’явилася інформація про вимоги НАБУ до САПу з врученням Корчак підозри”, — зазначила Корчак.

І на останок Корчак додала, що може помилятися, “але все це „пограбування“ надзвичайно схоже на слідчі дії”.

Як повідомляв УНН, 28 березня сплив термін повноважень Наталії Корчак на посаді голови НАЗК, яку вона обіймала два роки. Новим головою НАЗК було обрано члена НАЗК Олександра Мангула.

Також зазначимо, що у листопаді 2017 року детектив НАБУ прийшов до свекрухи Корчак і намагався відібрати пояснення та вручити повістку.

Згодом її свекруха заявила до поліції про цей інцидент, у зв’язку з чим правоохоронці відкрили провадження.

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