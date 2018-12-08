Квартиру свекрухи Корчак обікрали

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Член Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак написала на своїй сторінці у Facebook, що до її свекрухи завітали “інтелігентні” грабіжники, які вкрали тільки куртку. Але Корчак не виключила, що це могли бути слідчі дії. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.