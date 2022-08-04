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Квартальная выручка Alibaba в июне впервые не изменилась

Квартальная выручка Alibaba в июне впервые не изменилась

Киев • УНН

 • 116469 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Китайский гигант электронной коммерции Alibaba впервые в истории сообщил о стабильном росте доходов, поскольку страна столкнулась с экономическим спадом, а всплески Covid-19 заставили потребителей нервничать, передает УНН со ссылкой на AFP.

Показатели Alibaba широко рассматриваются как показатель настроений китайских потребителей, учитывая ее доминирующее положение на рынке, а рост ее доходов заметно замедлился за последний год.

Детали

Выручка компании за квартал с апреля по июнь составила 205,6 млрд юаней (30,7 млрд долларов), что превзошло ожидания аналитиков, несмотря на то, что она была несколько ниже аналогичного периода прошлого года из-за снижения выручки компании в китайском торговом сегменте, сообщила Alibaba.

Компания борется с растущей конкуренцией и экономическими последствиями строгих ограничений Covid, которые взорвали потребительские настроения, повысили уровень безработицы и запутали цепочки поставок.

Рост выручки компании не изменился "в основном из-за снижения выручки в китайском коммерческом сегменте", хотя это было компенсировано ростом в облачном сегменте, заявила Alibaba.

Прибыль компании за последний квартал составила 22,7 млрд юаней по сравнению с 45,1 млрд юаней годом ранее.

Контекст

В последние месяцы многие районы Китая столкнулись с жесткими блокировками, поскольку официальные лица пытались искоренить вариант Omicron в рамках политики страны по борьбе с Covid.

Шанхай, крупнейший город Китая и крупный экономический центр, был закрыт на два месяца из-за ограничений, связанных с Covid в течение квартала.

Кроме ограничений, связанных с коронавирусом, Alibaba борется с регулятивными репрессиями в отношении китайских технологических гигантов и других проблем за рубежом.

Власти США внесли компанию в список наблюдения, который может привести к ее исключению из листинга в Нью-Йорке, если они не выполнят приказы о раскрытии информации, что приведет к падению ее акций.

Alibaba, технологический гигант, также столкнулась с резким падением своей рыночной стоимости после того, как Пекин приступил к масштабным репрессиям в 2020 году.

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