Китай посилює контроль над даними компаній про користувачів: через це акції Alibaba впали на 2,6%

Деталі

Закон встановлює одні з найсуворіших у світі заходи з контролю над обробкою інформації про приватних осіб приватним сектором. Закон обмежує обсяг інформації, яку компанії можуть збирати, і встановлює стандарти її зберігання.

Закон набирає чинності від 1 листопада.

Його ухвалення послідувало за антимонопольними та іншими правозастосувальними діями проти компаній, включаючи гіганта електронної комерції Alibaba, оператора ігр та соціальних мереж Tencent, що призвело до падіння цін на їхні акції.

Акції Alibaba втратили 2,6% на Гонконгській біржі після новин про ухвалення закону. Акції Tencent впали після оголошення, але в підсумку виросли на 1%. Акції Pinduoduo, технологічної платформи, впали на 1,2% на передпродажних торгах на американській біржі Nasdaq.

Доповнення

Правлячу партію Китаю звинувачують у використанні даних, зібраних про уйгурів та інших членах переважно мусульманських етнічних груп в північно-західному регіоні Синьцзяна, для проведення широкомасштабної кампанії репресій.

Додамо

У квітні корпорація Alibaba була оштрафована китайською владою на рекордні 2,8 мільярда доларів за антиконкурентну практику.