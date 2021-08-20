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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне
08:22 • 8494 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 34583 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 65688 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 139729 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 126256 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121866 просмотра

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Китай усиливает контроль над данными компаний о пользователях: из-за этого акции Alibaba упали на 2,6%

Китай усиливает контроль над данными компаний о пользователях: из-за этого акции Alibaba упали на 2,6%

Киев  •  УНН

 • 18594 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Китай усиливает контроль над информацией, которая собирается компаниями о людях, согласно закону, одобренному в пятницу официальным законодательным собранием, расширяя репрессивные меры правящей Коммунистической партии против интернет-индустрии. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Детали

Закон устанавливает одни из самых строгих в мире меры по контролю над обработкой информации о частных лицах частным сектором. Закон ограничивает объем информации, которую компании могут собирать, и устанавливает стандарты ее хранения.

Закон вступает в силу с 1 ноября.

Его принятие последовало за антимонопольными и другими правоприменительными действиями против компаний, включая гиганта электронной коммерции Alibaba, оператора игр и социальных сетей Tencent, что привело к падению цен на их акции.

Акции Alibaba потеряли 2,6% на Гонконгской бирже после новостей о принятии закона. Акции Tencent упали после объявления, но в итоге выросли на 1%. Акции Pinduoduo, технологической платформы, упали на 1,2% в предпродажных торгах на американской бирже Nasdaq.

Дополнение

Правящую партию Китая обвиняют в использовании данных, собранных об уйгурах и других членах преимущественно мусульманских этнических групп в северо-западном регионе Синьцзяна, для проведения широкомасштабной кампании репрессий.

Добавим

В апреле корпорация Alibaba была оштрафована китайскими властями на рекордные 2,8 миллиарда долларов за антиконкурентную практику.

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