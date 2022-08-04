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Квартальна виручка Alibaba у червні вперше не змінилася

Квартальна виручка Alibaba у червні вперше не змінилася

Київ • УНН

 • 116470 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Китайський гігант електронної комерції Alibaba вперше в історії повідомив про стабільне зростання доходів, оскільки країна зіткнулася з економічним спадом, а сплески Covid-19 змусили споживачів нервувати, передає УНН з посиланням на AFP.

Показники Alibaba широко розглядаються як показник настроїв китайських споживачів з огляду на її домінуюче становище на ринку, а зростання її доходів помітно сповільнилося за останній рік.

Деталі

Виручка компанії за квартал з квітня по червень склала 205,6 млрд юанів (30,7 млрд доларів), що перевершило очікування аналітиків, незважаючи на те, що вона була трохи нижчою за аналогічний період минулого року через зниження виручки компанії в китайському торговому сегменті, повідомила Alibaba.

Компанія бореться зі зростаючою конкуренцією та економічними наслідками суворих обмежень Covid, які підірвали споживчі настрої, підвищили рівень безробіття та заплутали ланцюжки поставок.

Зростання виручки компанії не змінилося "в основному через зниження виручки в китайському комерційному сегменті", хоча це було компенсовано зростанням у хмарному сегменті, заявила Alibaba.

Прибуток компанії за останній квартал склав 22,7 млрд юанів порівняно з 45,1 млрд юанів роком раніше.

Контекст

В останні місяці багато районів Китаю зіткнулися з жорсткими блокуваннями, оскільки офіційні особи намагалися викорінити варіант Omicron в рамках політики країни по боротьбі з Covid.

Шанхай, найбільше місто Китаю та великий економічний центр, було закрито на два місяці через обмеження, пов'язані з Covid протягом кварталу.

Крім обмежень, пов'язаних із коронавірусом, Alibaba бореться з регулятивними репресіями щодо китайських технологічних гігантів та іншими проблемами за кордоном.

Влада США внесла компанію до списку спостереження, який може призвести до її виключення з лістингу в Нью-Йорку, якщо вона не виконає наказів про розкриття інформації, що призведе до падіння її акцій.

Alibaba, технологічний гігант, також зіткнулася з різким падінням своєї ринкової вартості після того, як Пекін розпочав масштабні репресії у 2020 році.

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