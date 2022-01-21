Курьера с российскими миллионами и оккупационными "номерами" задержали в “Меловом” в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 Января. УНН. Машину с миллионами российских рублей и номерные знаки оккупационных властей уличили в пункте пропуска “Меловом” в Луганской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГПСУ.
Детали
Сообщается, что в пункт пропуска транспортным средством “Шевроле” прибыл 40-летний гражданин Украины. Заведомо водитель избрал движение по зеленому коридору. Однако во время пограничного контроля житель временно оккупированной территории Донецкой области был раздражен, на что и отреагировали пограничники Луганского отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.
Цитата
“Впоследствии во время углубленного досмотра автомобиля, в багажном отделении под обшивкой, пограничники выявили более 1,8 млн рублей РФ и 2,9 тыс. долларов. Также вместе с кругленькой суммой в тайнике найдены номерные знаки, выданные оккупационными властями", - говорится в сообщении.
Добавим
Мужчина пояснил, что валютную операцию с деньгами провернул ради заработка. Поскольку ему пообещали "оплату услуг" - 2% от суммы, которую перевезет водитель.
Сотрудники таможни на украинца составили протокол по ст.483 ТКУ, незадекларированные средства конфисковали. Номерные знаки, выданные оккупационными властями, передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов.
Дополнение
В Украину не пустили узбекского “фермера” из-за триколора и российского “орла” на одежде.