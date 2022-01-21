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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Кур’єра з російськими мільйонами та окупаційними "номерами" затримали у “Міловому” на Луганщині

Кур’єра з російськими мільйонами та окупаційними "номерами" затримали у “Міловому” на Луганщині

Київ • УНН

 • 42207 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Автівку з мільйонами російських рублів та номерні знаки окупаційної влади викрили в пункті пропуску “Міловому” на Луганщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДПСУ.

Деталі

Повідомляється, що у пункт пропуску транспортним засобом “Шевроле” прибув 40-річний громадянин України. Завідома водій обрав рух зеленим коридором. Однак під час прикордонного контролю мешканець тимчасово окупованої території Донецької області був знервований, на що і відреагували прикордонники Луганського загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.

Цитата

“Згодом під час поглибленого огляду автівки, в багажному відділенні під обшивкою, прикордонники виявили понад 1,8 млн рублів РФ та 2,9 тис. доларів. Також разом з кругленькою сумою в сховку знайдено номерні знаки, що видані окупаційною владою”, — йдеться в повідомленні.

Додамо

Чоловік пояснив, що валютну операцію з грошима провернув задля заробітку. Оскільки йому пообіцяли “оплату послуг” — 2% від суми, яку перевезе водій.

Співробітники митниці на українця склали протокол за ст.483 МКУ, незадекларовані кошти конфіскували. Номерні знаки, що видані окупаційною владою, передали співробітникам компетентних правоохоронних органів.

Доповнення

В Україну не пустили узбецького “фермера” через триколор та російського “орла” на одязі.

Українські Національні Новини

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