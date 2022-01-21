Кур’єра з російськими мільйонами та окупаційними "номерами" затримали у “Міловому” на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Автівку з мільйонами російських рублів та номерні знаки окупаційної влади викрили в пункті пропуску “Міловому” на Луганщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДПСУ.
Деталі
Повідомляється, що у пункт пропуску транспортним засобом “Шевроле” прибув 40-річний громадянин України. Завідома водій обрав рух зеленим коридором. Однак під час прикордонного контролю мешканець тимчасово окупованої території Донецької області був знервований, на що і відреагували прикордонники Луганського загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.
Цитата
“Згодом під час поглибленого огляду автівки, в багажному відділенні під обшивкою, прикордонники виявили понад 1,8 млн рублів РФ та 2,9 тис. доларів. Також разом з кругленькою сумою в сховку знайдено номерні знаки, що видані окупаційною владою”, — йдеться в повідомленні.
Додамо
Чоловік пояснив, що валютну операцію з грошима провернув задля заробітку. Оскільки йому пообіцяли “оплату послуг” — 2% від суми, яку перевезе водій.
Співробітники митниці на українця склали протокол за ст.483 МКУ, незадекларовані кошти конфіскували. Номерні знаки, що видані окупаційною владою, передали співробітникам компетентних правоохоронних органів.
Доповнення
В Україну не пустили узбецького “фермера” через триколор та російського “орла” на одязі.