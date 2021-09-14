Курц: Австрия не примет ни одного беженца из Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Власти Австрии не примут ни одного беженца из Афганистана. С таким заявлением выступил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете La Stampa, которое было опубликовано во вторник, пишет УНН.
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“Мы не примем в нашей стране ни одного афганского беженца, — сказал он. — Этого не произойдет, пока я у власти”.
Детали
По его словам, за последние годы в Австрию прибыли более 44 тыс. афганцев. “В Австрии уже проживает четвертая по величине афганская община в мире”, — указал австрийский канцлер.
“Мы занимаем реалистичную позицию — интеграция афганцев очень трудна”, — отметил Курц. Он пояснил, что сложности связаны, в частности, с их уровнем образования, “в основном низким”, а также с расхождениями в фундаментальных ценностях.
Канцлер подчеркнул, что Австрия уделяет “особое внимание поддержке соседних с Афганистаном стран и выделяет 20 млн евро на обеспечение защиты и помощи афганцам в регионе”.
Ранее
В начале месяца канцлер Австрии заявил, что любую волну миграции следует решать в соседних с Афганистаном странах.
Выступая во время визита в Белград после встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем, Курц заявил, что потенциальной волны мигрантов в сторону Европы не должно быть.
“Мы убеждены, что о людях, покидающих Афганистан, нужно заботиться в соседних странах. Вот почему мы находимся в контакте со странами региона... и не должно случиться так, что они отправятся в Европу”, — отметил канцлер Курц.