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Курц: Австрія не прийме жодного біженця з Афганістану

Курц: Австрія не прийме жодного біженця з Афганістану

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Влада Австрії не прийме жодного біженця з Афганістану. З такою заявою виступив канцлер Австрії Себастьян Курц в інтерв’ю газеті La Stampa, яке було опубліковано у вівторок, пише УНН.

Цитата

“Ми не приймемо в нашій країні жодного афганського біженця, — сказав він. — Цього не станеться, поки я при владі”.

Деталі

За його словами, за останні роки до Австрії прибули понад 44 тис. афганців. “В Австрії вже проживає четверта за величиною афганська громада у світі”, — вказав австрійський канцлер.

“Ми займаємо реалістичну позицію — інтеграція афганців дуже важка”, — зазначив Курц. Він пояснив, що труднощі пов’язані, зокрема, з їхнем рівнем освіти, “в основному низьким”, а також з розбіжностями в фундаментальних цінностях.

Канцлер підкреслив, що Австрія приділяє “особливу увагу підтримці сусідніх з Афганістаном країн і виділяє 20 млн євро на забезпечення захисту і допомоги афганцям в регіоні”.

Раніше

На початку місяця канцлер Австрії заявив, що будь-яку хвилю міграції слід вирішувати в сусідніх з Афганістаном країнах.

Виступаючи під час візиту у Белград після зустрічі з президентом Сербії Александаром Вучічем, Курц заявив, що потенційної хвилі мігрантів в сторону Європи не повинно бути.

“Ми переконані, що про людей, які покидають Афганістан, потрібно піклуватися в сусідніх країнах. Ось чому ми знаходимося в контакті з країнами регіону... і не повинно трапитися так, що вони відправляться в Європу”, — зазначив канцлер Курц.

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