"Куртки из Турции для украинских военных были зимними, а не летними" - глава общественного антикоррсовета при Минобороны

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“Нам точно удалось выяснить, это факты, которые точно подтверждены. Во-первых — это куртки не являются летними, не являются демисезонными. Это зимние куртки, которые пошиты на турецких фабриках. Мы понимаем, что это были события лета-осени 2022 года. И уже осенью они были поставлены в ВСУ. И большая часть этих курток действительно была выдана. Еще некоторая партия остается на складах.

Поэтому первое утверждение, что куртки были летними, оно не соответствует действительности. И соответственно мы все должны понимать, что те цифры, о которых говорили журналисты, что якобы куртка стоит 20 или 30 долларов, мы понимаем, что за 30 долларов невозможно купить зимнюю куртку”, — рассказал Грушовец.

Совет при ведомстве установил, что Минобороны не имело счетов, которые имеют журналисты. По словам Грушовца, эти документы подает турецкая сторона когда отгружает товар.

Также представители Совета обнаружили, что Минобороны передали куртки в октябре 2022 года куртки, хотя и поставщик не получил всей предоплаты. Сейчас выясняют, почему так происходило. Совет также планирует приехать на склад, где хранятся эти куртки.

“Есть небольшие недостатки по этим курткам, они касались, если не ошибаюсь, лейб. Но при участии Командования сил логистики, контроля качества Минобороны была создана комиссия, которая ввиду насущной необходимости этих курток уже в зимний сезон 2022-2023 год, то они все были приняты”, — заявил Грушовец.

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Относительно завышенных цен, по его словам, это вопрос точно не к Минобороны.

“Подписывал единолично этот договор руководитель департамента закупок. Это была также практика такая, потому что она сложилась с начала войны, когда было очень мало людей и он принял такое решение. Но вопрос, из каких он исходил данных, когда он принимал это решение, мы хотим выяснить. На самом деле важный вопрос, связана л эта компания с представителем от власти или от депутатского корпуса”, — отметил он.

Также Грушовец отметил, что в целом Минобороны закупило более чем 180 тысяч. Делали они это в различных компаниях, в том числе украинских.

Напомним

Недавно в СМИ появилось расследование о том, что Минобороны закупило у турецкой фирмы Vector avia hava araçlari зимние куртки для военных, но по завышенной цене. Цена курток во время доставки, по данным расследования, выросла втрое. В расследовании также заявляют, что куртки на самом деле не зимние, а летние.

Рассказал об этом и журналист Михаил Ткач. По его информации к афере причастен нардеп Геннадий Касай.

В Минобороны все обвинения отвергают.