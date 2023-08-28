"Куртки з Туреччини для українських військових були зимовими, а не літніми" - голова громадської антикорради при Міноборони

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“Нам точно вдалося з’ясувати, це факти, які точно підтверджені. По-перше — це куртки не є літніми, не є демісезонними. Ц зимові куртки, які пошиті на турецьких фабриках. Ми розуміємо, що це були події літа-осені 2022 року. І вже восени вони були поставлені у ЗСУ. І більша частина цих курток дійсно була видана. Ще деяка партія залишається на складах. Тому перше твердження, що куртки були літніми, воно не відповідає дійсності. І відповідно ми всі повинні розуміти, що ті цифри, про які говорили журналісти, що нібито куртка коштує 20 чи 30 доларів, ми розуміємо, що за 30 доларів неможливо купити зимову куртку”, — розповів Грушовець.

Рада при відомстві встановила, що Міноборони не мало рахунків, які мають журналісти. За словами Грушовця, ці документи подає турецька сторона коли відвантажує товар.

Також представники Ради виявили, що Міноборони передали куртки в жовтні 2022 року куртки, хоч і постачальник не отримав всієї передоплати. Зараз з’ясовують, чому так відбувалось. Рада також планує приїхати на склад, де зберігаються ці куртки.

“Є невеликі недоліки по цих куртках, вони стосувалися, якщо не помиляюся, лейб. Але за участі Командування сил логістики, контролю якості Міноборони була створена комісія, яка зважаючи на нагальну потребу необхідності цих курток вже в зимовий сезон 2022-2023 рік, то вони всі були прийняті”, — заявив Грушовець.

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Щодо завищених цін, за його словами, це питання точно не до Міноборони.

“Підписував одноособово цей договір керівник департаменту закупівель. Це була також практика така, тому що вона склалася з початок війни, коли було дуже мало людей і він прийняв таке рішення. Але питання, з яких він виходив даних, коли він приймав це рішення, ми хочемо з’ясувати. Насправді важливе питання, чи пов’язана ця компанія з представником від влади чи від депутатського корпусу”, — зазначив він.

Також Грушовець наголосив, що загалом Міноборони закупило більше аніж 180 тисяч. Робили вони це у різних компаніях, зокрема українських.

Нагадаємо

Нещодавно в ЗМІ з’явилося розслідування про те, що Міноборони закупило в турецької фірми Vector avia hava araçlari зимові куртки для військових, але за завищеною ціною. Ціна курток під час доставки, за даними розслідування, зросла втричі. В розслідуванні також заявляють, що куртки насправді не зимові, а літні.

Розповів про це і журналіст Михайло Ткач. За його інформацією до оборутки причетний нардеп Геннадій Касай.

У Міноборони всі обвинувачення відкидають.