Давайте зупинимо "френдлі фаєр": Резніков закликав дочекатися результатів перевірки закупівель курток для військових

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“Отже, мій виклик не прийняли ні Анастасія Радіна, ні Михайло Ткач. Відповідно, їхні звинувачення у заміні літніх курток зимовими були неправдою. Мої щирі співчуття всім, хто беззастережно вірив їм та поширював їхні висновки. Це повна безвідповідальність — під час війни поспіхом публікувати неперевірену інформацію про постачання ЗСУ. Дискредитація України, на яку скаржиться прогресивна спільнота, зроблена руками нас же самих. Коли ми бездумно тиражуємо будь-який фейк зі словом „корупція“, ми дуримо власний народ, ми допомагаємо ворогу, ми зупиняємо військову підтримку України. Давайте зупинимо „френдлі фаєр“ та почнемо думати, що ми пишемо та говоримо”, — йдеться у заяві міністра.

Деталі

Він повідомив, що наразі триває перевірка закупівлі курток, яка стала предметом критики міністерства.

“Як мені відомо, нею вже займаються у незалежному громадському органі — ГАР МО. Ми також надамо журналістам всі відомості про цю закупівлю. Також прошу всіх наперед утримуватися від „розслідувань“, в яких завідомо немає наміру розібратися у ситуації”, — заявив міністр.

Резніков наголосив, що “розуміючи, якою потужною силою є вільна преса, свобода слова, треба ставитися до неї дуже відповідально. І ця відповідальність є головним внеском журналістів у нашу спільну перемогу”.

Також він виклав деталі самої закупівлі, яка стала предметом скандалу.

“По ситуації. Міністерство оборони закупило зимові куртки. У кількості 180 000 штук. Куртки передані в ЗСУ ще минулого року. Скарг на них від військових не поступало. Ціна поставки абсолютно адекватна ринку і тодішній ситуації: дефіцит одягу на ринку та необхідність терміново одягнути максимум військовослужбовців. Кожна куртка коштувала 86 доларів (що зараз відповідає 3 177 гривень). Чому в якихось турецьких документах значиться ціна зимової куртки 29 доларів (зараз це 1072 гривні) — я не знаю. Можливо, йдеться про ухиляння від сплати податків у Туреччині. В будь-якому разі, це не клопіт України. Пропоную всім охочим зганяти у Туреччину та купити партію зимових курток по 1 072 гривні, і щоб була через кілька тижнів. Повертайтеся!” — заявив міністр.

Резніков зауважив, що без звинувачення у підміні зимових курток на літні, у “розслідуванні” не залишається нічого. “За це звинувачення ніхто не готовий нести відповідальність. Нехай так. Прошу всіх журналістів, які розповсюдили інформацію про закупівлю літніх курток замість зимових, прибрати неперевірені матеріали, опублікувати офіційну позицію Міноборони з приводу цієї закупівлі та дочекатися розбору ситуації”, — додав міністр.

Він додав, що ані народна депутатка Анастасія Радіна, ані журналіст Михайло Ткач йому не вороги.

“Наші вороги по той бік фронту. Тому я пропоную спокійно розібратися та випустити хоч раз у житті матеріал без слова „скандал“, з розбором по суті і виваженими висновками. Нехай такий матеріал прочитають втричі менше людей, але він буде корисний для України, а не шкідливий”, — йдеться у заяві міністра.

Нагадаємо

Нещодавно в ЗМІ з’явилося розслідування про те, що Міноборони закупило в турецької фірми Vector avia hava araçlari зимові куртки для військових, але за завищеною ціною. Ціна курток під час доставки, за даними розслідування, зросла втричі. В розслідуванні також заявляють, що куртки насправді не зимові, а літні.

Розповів про це і журналіст Михайло Ткач. За його інформацією до оборутки причетний нардеп Геннадій Касай.

23 серпня 2023 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, головою якого є Анастасія Радіна. Приводом для засідання стали публікації у ЗМІ, зокрема, щодо закупівлі у вересні 2022 року нібито літньої військової форми замість зимової і за начебто завищеною ціною.

У Міноборони всі обвинувачення відкидають.