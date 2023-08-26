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Давайте остановим "френдли фаер": Резников призвал дождаться результатов проверки закупок курток для военных

Давайте остановим "френдли фаер": Резников призвал дождаться результатов проверки закупок курток для военных

Киев • УНН

 • 754634 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Министр обороны Алексей Резников, который накануне предложил пари нардепу Анастасии Радиной и журналисту Михаилу Ткачу из-за обвинений в нарушениях при закупке курток для военных, сделал еще одно заявление. Он отметил, что злоупотреблений в закупках не было и призвал дождаться результатов проверки, пишет УНН.

Цитата

“Итак, мой вызов не приняли ни Анастасия Радина, ни Михаил Ткач. Соответственно, их обвинения в замене летних курток зимними были неправдой. Мои искренние соболезнования всем, кто безоговорочно верил им и распространял их выводы. Это полная безответственность — во время войны в спешке публиковать непроверенную информацию о снабжении ВСУ. Дискредитация Украины, на которую жалуется прогрессивное сообщество, сделана руками нас же самих. Когда мы бездумно тиражируем любой фейк с словом „коррупция“, мы обманываем собственный народ, мы помогаем врагу, мы останавливаем военную поддержку Украины. Давайте остановим „френдли фаер“ и начнем думать, что мы пишем и говорим”, — говорится в заявлении министра.

Детали

Он сообщил, что сейчас продолжается проверка закупки курток, которая стала предметом критики министерства.

“Как мне известно, ею уже занимаются в независимом общественном органе — ГАР МО. Мы также предоставим журналистам все сведения об этой закупке. Также прошу всех заранее воздерживаться от „расследований“, в которых заведомо нет намерения разобраться в ситуации”, — заявил министр.

Резников подчеркнул, что “понимая, какой мощной силой является свободная пресса, свобода слова, надо относиться к ней очень ответственно. И эта ответственность является главным вкладом журналистов в нашу общую победу”.

Также он изложил детали самой закупки, которая стала предметом скандала.

“По ситуации. Министерство обороны закупило зимние куртки. В количестве 180 000 штук. Куртки переданы в ВСУ еще в прошлом году. Жалоб на них от военных не поступало. Цена поставки абсолютно адекватна рынку и тогдашней ситуации: дефицит одежды на рынке и необходимость срочно одеть максимум военнослужащих. Каждая куртка стоила 86 долларов (что сейчас соответствует 3 177 гривен). Почему в каких-то турецких документах значится цена зимней куртки 29 долларов (сейчас это 1072 гривны) — я не знаю. Возможно, речь идет об уклонении от уплаты налогов в Турции. В любом случае, это не забота Украины. Предлагаю всем желающим сгонять в Турцию и купить партию зимних курток по 1 072 гривны, и чтобы была через несколько недель. Возвращайтесь!” — заявил министр.

Резников отметил, что без обвинения в подмене зимних курток на летние, в “расследовании” не остается ничего. “За это обвинение никто не готов нести ответственность. Пусть так. Прошу всех журналистов, которые распространили информацию о закупке летних курток вместо зимних, убрать непроверенные материалы, опубликовать официальную позицию Минобороны по поводу этой закупки и дождаться разбора ситуации”, — добавил министр.

Он добавил, что ни народный депутат Анастасия Радина, ни журналист Михаил Ткач ему не враги.

“Наши враги по ту сторону фронта. Поэтому я предлагаю спокойно разобраться и выпустить хоть раз в жизни материал без слова „скандал“, с разбором по сути и взвешенными выводами. Пусть такой материал прочитают втрое меньше людей, но он будет полезен для Украины, а не вреден”, — говорится в заявлении министра.

Напомним

Недавно в СМИ появилось расследование о том, что Минобороны закупило у турецкой фирмы Vector avia hava araçlari зимние куртки для военных, но по завышенной цене. Цена курток во время доставки, по данным расследования, выросла втрое. В расследовании также заявляют, что куртки на самом деле не зимние, а летние.

Рассказал об этом и журналист Михаил Ткач. По его информации к афере причастен нардеп Геннадий Касай.

23 августа 2023 года состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, председателем которого является Анастасия Радина. Поводом для заседания стали публикации в СМИ, в частности, по закупке в сентябре 2022 года якобы летней военной формы вместо зимней и по якобы завышенной цене.

В Минобороны все обвинения отвергают.

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