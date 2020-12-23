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Курсантки станцевали под "Вороваек" в ТікТок: в вузе МВД нашли виноватых

Киев • УНН

 • 33504 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Харьковском национальном университете МВД установили действующих лиц видео, на котором пятеро курсанток танцуют под песню группы "Воровайки" - "Наколочки". Также удалось установить лиц, которые были ответственными за дисциплину в подразделениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковский национальный университет внутренних дел.

Курсантки станцевали под "Вороваек" в ТікТок: в вузе МВД нашли виноватых

"По факту выявленного в социальных сетях видео, где девушки в форме курсантов танцуют под музыкальное сопровождение русского шансона, продолжается служебное расследование. Установлено как непосредственных участников видео, которыми оказались курсантки 1 курса факультета № 3, так и лиц, которые по функциональным обязанностям отвечают за состояние дисциплины в подразделениях. По результатам служебного расследования будет определена степень вины каждого и меры дисциплинарного реагирования в соответствии с требованиями действующего законодательства", - отметили в вузе.

Напомним, на видео, которое распространилось в соцсетях, видно, как пятеро девушек танцуют под песню российской шансон-группы "Воровайки" - "Наколочки". Соответствующее видео было загружено в ТікТок. Тогда в Харьковском национальном университете МВД назначили служебное расследование.

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