Курсантки станцевали под "Вороваек" в ТікТок: в вузе МВД нашли виноватых
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Харьковском национальном университете МВД установили действующих лиц видео, на котором пятеро курсанток танцуют под песню группы "Воровайки" - "Наколочки". Также удалось установить лиц, которые были ответственными за дисциплину в подразделениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковский национальный университет внутренних дел.
"По факту выявленного в социальных сетях видео, где девушки в форме курсантов танцуют под музыкальное сопровождение русского шансона, продолжается служебное расследование. Установлено как непосредственных участников видео, которыми оказались курсантки 1 курса факультета № 3, так и лиц, которые по функциональным обязанностям отвечают за состояние дисциплины в подразделениях. По результатам служебного расследования будет определена степень вины каждого и меры дисциплинарного реагирования в соответствии с требованиями действующего законодательства", - отметили в вузе.
Напомним, на видео, которое распространилось в соцсетях, видно, как пятеро девушек танцуют под песню российской шансон-группы "Воровайки" - "Наколочки". Соответствующее видео было загружено в ТікТок. Тогда в Харьковском национальном университете МВД назначили служебное расследование.