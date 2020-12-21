Курсантки станцювали під “Воровайок” у ТікТок: у виші МВС почали розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Харківському національному університеті МВС призначили службове розслідування, оскільки у ТікТок з’явилось відео, на якому п’ятеро курсанток танцюють під пісню гурту “Воровайки” “Наколочки”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Харківський національний університет внутрішніх справ.
“У соціальних мережах з’явилося відео, на якому дівчата у формі курсантів, ймовірно поліцейського вишу, танцюють під музичне супроводження російського шансону. Із зазначеного факту призначено службове розслідування”, - йдеться у повідомленні.
На відео, яке поширилось у соцмережах, видно, як п’ятеро дівчат танцюють під пісню російського шансон-гурту "Воровайки" - "Наколочки". Відповідне відео було завантажене у ТікТок.
Нагадаємо, "Воровайкам" заборонили в’їзд в Україну у 2019 році.