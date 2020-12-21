Курсантки станцювали під “Воровайок” у ТікТок: у виші МВС почали розслідування

“У соціальних мережах з’явилося відео, на якому дівчата у формі курсантів, ймовірно поліцейського вишу, танцюють під музичне супроводження російського шансону. Із зазначеного факту призначено службове розслідування”, - йдеться у повідомленні.

На відео, яке поширилось у соцмережах, видно, як п’ятеро дівчат танцюють під пісню російського шансон-гурту "Воровайки" - "Наколочки". Відповідне відео було завантажене у ТікТок.

Нагадаємо, "Воровайкам" заборонили в’їзд в Україну у 2019 році.