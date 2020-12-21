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Курсантки станцевали под "Воровайок" в ТікТок: в вузе МВД начали расследование

Киев • УНН

 • 86591 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Харьковском национальном университете МВД назначили служебное расследование, поскольку в ТікТок появилось видео, на котором пятеро курсанток танцуют под песню группы "Воровайки" "Наколочки". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковский национальный университет внутренних дел.

Курсантки станцевали под "Воровайок" в ТікТок: в вузе МВД начали расследование

"В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсантов, вероятно полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение русского шансона. Из-за указанного факта назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

На видео, которое распространилось в соцсетях, видно, как пятеро девушек танцуют под песню российской шансон-группы "Воровайки" - "Наколочки". Соответствующее видео было загружено в ТікТок.

Напомним, "Воровайкам" запретили въезд в Украину в 2019 году.

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