Курсантки станцевали под "Воровайок" в ТікТок: в вузе МВД начали расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Харьковском национальном университете МВД назначили служебное расследование, поскольку в ТікТок появилось видео, на котором пятеро курсанток танцуют под песню группы "Воровайки" "Наколочки". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковский национальный университет внутренних дел.
"В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсантов, вероятно полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение русского шансона. Из-за указанного факта назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.
На видео, которое распространилось в соцсетях, видно, как пятеро девушек танцуют под песню российской шансон-группы "Воровайки" - "Наколочки". Соответствующее видео было загружено в ТікТок.
Напомним, "Воровайкам" запретили въезд в Украину в 2019 году.