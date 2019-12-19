"Воровайкам" заборонили в’їзд в Україну – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Для забезпечення національної безпеки російському гурту “Воровайки” заборонили в’їзд в Україну. Про це повідомили в Telegram-каналі СБУ, передає УНН.
“У суспільстві виник великий резонанс через повідомлення про ймовірне прибуття в Україну російського гурту “Воровайки”. Повідомляємо, що нині діє заборона в’їзду учасницям цього колективу ‒ Павловій Яні, Надиктовій Ларисі й Теркуловій Діані. Рішення прийнято з метою забезпечення національної безпеки на підставі Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що гурт “Воровайки” можуть не пустити в Україну, якщо буде рішення СБУ.