"Воровайки" запретили въезд в Украину - СБУ

“В обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии в Украину российской группы “Воровайки”. Сообщаем, что в настоящее время действует запрет на въезд участникам этого коллектива — Павловой Яне, Надиктовий Ларисе и Теркуловой Диане. Решение принято с целью обеспечения национальной безопасности на основании Закона Украины “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщал УНН, что группа “Воровайки” могут не пустить в Украину, если будет решение СБУ.