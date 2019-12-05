Гурт "Воровайки" можуть не пустити до України, якщо буде рішення СБУ

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Гурт “Воровайки” можуть не пустити до України, якщо буде відповідне рішення і буде підтвердження того, що гурт виступав на тимчасово окупованій території України. Про це стало відомо під час пресконференції “Стратегічні комунікації — складова ефективного реформування правоохоронної системи”, передає кореспондент УНН.