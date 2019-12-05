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Гурт "Воровайки" можуть не пустити до України, якщо буде рішення СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Гурт “Воровайки” можуть не пустити до України, якщо буде відповідне рішення і буде підтвердження того, що гурт виступав на тимчасово окупованій території України. Про це стало відомо під час пресконференції “Стратегічні комунікації — складова ефективного реформування правоохоронної системи”, передає кореспондент УНН.

“Закон один для всіх, якщо у людини немає обмежень, жодного державного уповноваженого органу, то вони заїдуть, якщо буде проведена певна робота, яку можуть ініціювати патріотичного налаштовані громадяни, або ми, або СБУ — то вони не будуть допущені на територію України”, — зазначив голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

В свою чергу заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, що якщо будуть виявлені порушення, то їх не пустять на територію України.

“Щодо цього конкретного гурту, він, можливо, не настільки відомий, я особисто вперше чую, що є такий гурт. Тому якщо цей гурт був на території України, яка окупована, з порушенням законодавства України, то я впевнений, що і СБУ, і прикордонники не пропустять їх на нашу територію. Якщо цей гурт або його автори робили заяви, що Крим — це Росія, або в їхніх піснях це співалося...Я впевнений, що керівництво ДПСУ і СБУ зверне на це увагу”, — сказав Геращенко.

Так, концерти російського жіночого гурту “Воровайки”, заплановані на лютий 2020 року у Києві, Миколаєві, Одесі та Харкові.

Зазначимо, що у своїх піснях вони співають що Крим російський.

Як передавав УНН, стало відомо, якого російського актора не пустили на кастинг в Україну.

Українські Національні Новини

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