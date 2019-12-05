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Группу "Воровайки" могут не пустить в Украину, если будет решение СБУ

Группу "Воровайки" могут не пустить в Украину, если будет решение СБУ

Киев  •  УНН

 • 18961 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Группу “Воровайки” могут не пустить в Украину, если будет соответствующее решение и будет подтверждение того, что группа выступала на временно оккупированной территории Украины. Об этом стало известно во время пресс конференции “Стратегические коммуникации — составляющая эффективного реформирования правоохранительной системы”, передает корреспондент УНН.

“Закон один для всех, если у человека нет ограничений, ни государственного уполномоченного органа, то они заедут, если будет проведена определенная работа, которую могут инициировать патриотического настроенные граждане, или мы, или СБУ — то они не будут допущены на территорию Украины”, — отметил председатель ГПСУ Сергей Дейнеко.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, что если будут выявлены нарушения, то их не пустят на территорию Украины.

“В этом конкретного группы, он, возможно, не столь известный, я лично впервые слышу, что есть такая группа. Поэтому если эта группа была на территории Украины, которая оккупирована, с нарушением законодательства Украины, то я уверен, что и СБУ, и пограничники не пропустят их на нашу территорию. Если эта группа или его авторы делали заявления, что Крым — это Россия, или в их песнях это пелось... Я уверен, что руководство ГНСУ и СБУ обратит на это внимание”, — сказал Геращенко.

Так, концерты российской женской группы “Воровайки”, запланированные на февраль 2020 в Киеве, Николаеве, Одессе и Харькове.

Отметим, что в своих песнях они поют что Крым российский.

Как сообщал УНН, стало известно, какого русского актера не пустили на кастинг в Украине.

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