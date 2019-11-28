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Стало відомо, якого російського актора не пустили на кастинг в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Російським актором, якого вчора прикордонники в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" не пропустили в Україну на кастинг серіалу, виявився Микола Іванов, 1980 року народження, передає УНН.

Російський 39-річний актор театру та кіно Микола Іванов народився в місті Темиртау, Казахстан. Починаючи з 2000 року працює у Московському театрі юного глядача і є членом акторського агентства "Зірковий дощ".

Окрім того, актор знявся в 62 фільмах, зокрема, в картинах "Клоунів не вбивають", "Перше правило королеви", "Дідусь у подарунок", "Зниклі", "Третя світова", "Сільський вчитель". Останнім проектом актора стала зйомка у фільмі "Некрасива подружка", який перебуває у виробництві.

Як повідомлялося раніше в УНН, чергового російського актора театру і кіно не пропустили в Україну прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" учора в пункті пропуску "Бориспіль". Вказано, що громадянин Російської Федерації прибув рейсом із Мінська. Зазначається, що росіянину відмовили у перетині кордону та заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки.

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