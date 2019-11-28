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Російського актора не пустили в Україну на кастинг

Російського актора не пустили в Україну на кастинг

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Прикордонники в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" не пропустили російського актора, який приїхав в Україну на кастинг серіалу, через відвідування Криму. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Чергового російського актора театру і кіно не пропустили в Україну прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" учора в пункті пропуску "Бориспіль", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що громадянин Російської Федерації прибув рейсом із Мінська.

"Під час бесіди росіянин повідомив, що у 2018 році в'їжджав на територію тимчасово окупованої території АР Крим через закриті пункти пропуску. Як стало відомо, громадянин РФ є актором, а до України прибув з метою участі у кастингу одного з серіалів", - додали у пресслужбі.

Також зазначається, що росіянину відмовили у перетині кордону та заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки.

Нагадаємо, в Україну не пропустили акторку з Росії, яка відвідувала окупований Крим.

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