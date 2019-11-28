Російського актора не пустили в Україну на кастинг
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Прикордонники в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" не пропустили російського актора, який приїхав в Україну на кастинг серіалу, через відвідування Криму. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Чергового російського актора театру і кіно не пропустили в Україну прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" учора в пункті пропуску "Бориспіль", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що громадянин Російської Федерації прибув рейсом із Мінська.
"Під час бесіди росіянин повідомив, що у 2018 році в'їжджав на територію тимчасово окупованої території АР Крим через закриті пункти пропуску. Як стало відомо, громадянин РФ є актором, а до України прибув з метою участі у кастингу одного з серіалів", - додали у пресслужбі.
Також зазначається, що росіянину відмовили у перетині кордону та заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки.
Нагадаємо, в Україну не пропустили акторку з Росії, яка відвідувала окупований Крим.