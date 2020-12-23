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Курсантки станцювали під “Воровайок” у ТікТок: у виші МВС знайшли винних

Київ • УНН

 • 33504 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Харківському національному університеті МВС встановили дійових осіб відео, на якому п’ятеро курсанток танцюють під пісню гурту “Воровайки” - “Наколочки”. Також вдалося встановити осіб, які були відповідальними за дисципліну в підрозділах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Харківський національний університет внутрішніх справ.

Курсантки станцювали під “Воровайок” у ТікТок: у виші МВС знайшли винних

“За фактом виявленого у соціальних мережах відео, де дівчата у формі курсантів танцюють під музичне супроводження російського шансону, триває службове розслідування. Встановлено як безпосередніх учасників відео, якими виявилися курсантки 1 курсу факультету № 3, так і осіб, які за функціональними обов’язками відповідають за стан дисципліни в підрозділах. За результатами службового розслідування буде визначено ступінь провини кожного та заходи дисциплінарного реагування відповідно до вимог чинного законодавства", - зазначили в виші.

Нагадаємо, на відео, яке поширилось у соцмережах, видно, як п’ятеро дівчат танцюють під пісню російського шансон-гурту "Воровайки" - "Наколочки". Відповідне відео було завантажене у ТікТок. Тоді в Харківському національному університеті МВС призначили службове розслідування.

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