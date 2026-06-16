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Курс валют от НБУ на 16 июня: евро впервые превысил отметку 52 гривны

Киев • УНН

 • 1210 просмотра

Нацбанк установил курс доллара на уровне 44,82 грн, а евро подорожал до 52,04 грн. На межбанке американская валюта торгуется в пределах 44,82-44,85 грн.

Курс валют от НБУ на 16 июня: евро впервые превысил отметку 52 гривны

По состоянию на вторник, 16 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,82 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 44,81 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 52,04. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,8177 грн (+1 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 52,0378 грн (+18 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,2590 грн. (+5 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:

  • в банках доллар торгуется по курсу 44,55-45,10 грн, евро по 51,70-52,30 грн, злотый по 11,80-12,40 грн;
    • на межбанке курсы составляют 44,82-44,85 грн/долл. и 52,07-52,09 грн/евро.

      Напомним

      В мае 2026 года годовая инфляция в Украине замедлилась до 8,2%. Больше всего подорожали фрукты на 11,1%, тогда как цены на яйца упали на 15,3%.

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      Вадим Хлюдзинский

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