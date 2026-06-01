Курс валют от НБУ на 1 июня: евро ощутимо дорожает
Нацбанк установил курс доллара на уровне 44,27 гривны, а евро подорожал до 51,55 гривны. В банках наличный доллар торгуется в пределах 43,90-44,40 гривны.
По состоянию на понедельник, 1 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,27 гривны за один доллар. Официальный курс в воскресенье также составлял 44,27 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,55. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Официальный курс доллара составляет: 44,2680 грн (0 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,5545 грн (+11 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,1940 грн. (+4 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:
- в банках доллар торгуется по курсу 43,90-44,40 грн, евро по 51,20-51,90 грн, злотый по 11,80-12,40 грн;
- на межбанке курсы составляют 44,27-44,30 грн/долл. и 51,58-51,60 грн/евро.
Евросоюз связал выплату помощи Украине с введением 20% НДС на иностранные посылки. Такое требование является необходимым для получения средств от ЕС и МВФ.
