Курс валют от НБУ: доллар упал ниже 43 гривен
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 13 февраля на уровне 42,99 гривны. Курс евро составляет 51,03 гривны.
По состоянию на пятницу, 13 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,99 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 43,09 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,03. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 42,9930 грн (-4 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,0348 грн (-18 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,1059 грн. (-4 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:
- в банках доллар торгуется по курсу 42,77-43,30 грн, евро по 50,85-51,50 грн, злотый по 11,90 -12,50 грн;
- на межбанке курсы составляют 43,08-43,11 грн/долл. и 51,20-51,22 грн/евро.
Напомним
Кабинет министров ввел механизм беспроцентных займов до 430 тыс. гривен для людей, вынужденно переезжающих из-за чрезвычайных ситуаций.
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11.02.26, 15:50 • 82168 просмотров