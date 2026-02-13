Курс валют от НБУ: доллар упал ниже 43 гривен

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 17777 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 37007 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 27410 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 35539 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 29310 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 24855 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 25873 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 29394 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 75015 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 50830 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Шмыгаль поручил всем службам ускорить ремонты, поскольку в Украину снова идут морозы12 февраля, 20:30 • 9972 просмотра
Трамп может выйти из переговоров по Украине перед выборами в Конгресс - СМИ12 февраля, 20:37 • 9822 просмотра
Украина, возможно, готова пойти на уступки по Донецкой области - The Atlantic12 февраля, 21:10 • 8864 просмотра
Дисквалификация Гераскевича за символ памяти вызвала волну возмущения12 февраля, 21:59 • 6400 просмотра
Полицейские показали эвакуацию семьи из Константиновки и тела погибшей материVideo12 февраля, 22:33 • 6994 просмотра
публикации
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 40198 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 82170 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 72369 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 76264 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 82251 просмотра
УНН Lite
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 16998 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 21029 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 46404 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 40087 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 41766 просмотра
Курс валют от НБУ: доллар упал ниже 43 гривен

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 13 февраля на уровне 42,99 гривны. Курс евро составляет 51,03 гривны.

Курс валют от НБУ: доллар упал ниже 43 гривен

По состоянию на пятницу, 13 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,99 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 43,09 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,03. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,9930 грн (-4 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,0348 грн (-18 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,1059 грн. (-4 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,77-43,30 грн, евро по 50,85-51,50 грн, злотый по 11,90 -12,50 грн;
    • на межбанке курсы составляют 43,08-43,11 грн/долл. и 51,20-51,22 грн/евро.

      Напомним

      Кабинет министров ввел механизм беспроцентных займов до 430 тыс. гривен для людей, вынужденно переезжающих из-за чрезвычайных ситуаций.

      В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11.02.26, 15:50 • 82168 просмотров

      Вадим Хлюдзинский

      ЭкономикаФинансы
      Злотый