Курс валют от НБУ: доллар упал ниже 43 гривен

По состоянию на пятницу, 13 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,99 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 43,09 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,03. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,9930 грн (-4 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,0348 грн (-18 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,1059 грн. (-4 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

в банках доллар торгуется по курсу 42,77-43,30 грн, евро по 50,85-51,50 грн, злотый по 11,90 -12,50 грн;

на межбанке курсы составляют 43,08-43,11 грн/долл. и 51,20-51,22 грн/евро.

Напомним

