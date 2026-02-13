Курс валют від НБУ: долар впав нижче 43 гривень
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 13 лютого на рівні 42,99 гривні. Курс євро становить 51,03 гривні.
Станом на п'ятницю, 13 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,99 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 43,09 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 51,03. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,9930 грн (-4 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 51,0348 грн (-18 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,1059 грн. (-4 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:
- у банках долар торгується за курсом 42,77-43,30 грн, євро за 50,85-51,50 грн, злотий за 11,90 -12,50 грн;
- на міжбанку курси становлять 43,08-43,11 грн/дол. та 51,20-51,22 грн/євро.
Нагадаємо
