Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 17189 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 35244 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 26418 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 34090 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 28552 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 24591 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 25650 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 29347 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 74967 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 50758 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Курс валют від НБУ: долар впав нижче 43 гривень

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 13 лютого на рівні 42,99 гривні. Курс євро становить 51,03 гривні.

Курс валют від НБУ: долар впав нижче 43 гривень

Станом на п'ятницю, 13 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,99 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 43,09 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 51,03. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,9930 грн (-4 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 51,0348 грн (-18 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,1059 грн. (-4 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:

  • у банках долар торгується за курсом 42,77-43,30 грн, євро за 50,85-51,50 грн, злотий за 11,90 -12,50 грн;
    • на міжбанку курси становлять 43,08-43,11 грн/дол. та 51,20-51,22 грн/євро.

      Нагадаємо

      Кабінет міністрів запровадив механізм безвідсоткових позик до 430 тис. гривень для людей, які вимушено переїжджають через надзвичайні ситуації.

      Вадим Хлюдзинський

