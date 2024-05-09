Курс валют на 9 мая: доллар вырос на 9 копеек: курс валют на 9 мая

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 39,3828грн/долл., что девальвировало гривну на 9 копеек, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,38 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,31 грн/евро. Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:

- Доллар можно купить за 39,75 грн, а продать за 39,30 в банках.

- Евро можно купить за 42,82 грн, а продать за 42,27 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,75-39,85 грн, а евро - по 42,78-42,90 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 39,38-39,42 грн/долл. для доллара и 42,34-42,37 грн/евро для евро.

Напомним,

По словам Гиты Гопинат из МВФ, доллар США остается доминирующей валютой, на которую приходится более 80% торговых операций и почти 60% валютных резервов, несмотря на рост геополитических рисков и постепенную диверсификацию в другие валюты.