Курс валют на 9 травня: долар виріс на 9 копійок
Київ • УНН
Національний банк України девальвував гривню на 9 копійок, встановивши офіційний курс на рівні 39,3828 грн/долар США та 42,31 грн/євро.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 39,3828грн/дол., що девальвувало гривню на 9 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 39,38 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 42,31 грн/євро. Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:
- Долар можна купити за 39,75 грн, а продати за 39,30 у банках.
- Євро можна купити за 42,82 грн, а продати за 42,27 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 39,75−39,85 грн, а євро — за 42,78−42,90 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 39,38−39,42 грн/дол. для долара та 42,34−42,37 грн/євро для євро.
Нагадаємо
За словами Гіти Гопінат з МВФ, долар США залишається домінуючою валютою, на яку припадає понад 80% торговельних операцій і майже 60% валютних резервів, попри зростання геополітичних ризиків і поступову диверсифікацію в інші валюти.