Курс валют на 9 декабря: доллар упал в цене
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,44 грн/долл., что укрепило гривну на 15 копеек. На межбанке доллар торгуется по 41,40 - 41,42 грн, а евро-по 43,80-43,81 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,4446 грн/долл., что укрепило гривну на 15 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,44 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,85 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9: 15 утра:
- Доллар можно купить за 41,80 грн, а продать за 41,30 в банках.
- Евро можно купить за 44,33 грн, а продать за 43,75 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,74 — 41,75 грн, а евро-по 44,17 -44,35 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,40-41,42 грн/долл. для доллара и 43,80-43,81 грн/евро для евро.
Напомним
Цены на продовольствие в мире достигли новых рекордов из-за ограниченных запасов и роста спроса существенно подорожали масло, молочные продукты и растительные масла.