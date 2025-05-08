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8 мая: День памяти и примирения
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8 мая: День памяти и примирения

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Курс валют на 8 мая: гривна укрепилась

Киев • УНН

 • 2224 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 8 мая. Курс доллара составляет 41,43 грн, евро – 47,07 грн, а злотого – 11,00 грн.

Курс валют на 8 мая: гривна укрепилась

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4388 грн/долл., что укрепило гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,43 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,07 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,00 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:00:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,70-41,15 грн, евро по 47,45-46,70 грн, злотый по 11,30-10,65 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,38-41,47 грн, евро - по 47,24-47,43 грн, злотый по 10,95-11,06 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,45-41,48 грн/долл. и 47,12-47,14 грн/евро.

        Украина рассматривает возможность перехода от доллара к евро в качестве базовой валюты - глава НБУ Пышный08.05.25, 02:02 • 3860 просмотров

        Алена Уткина

        Алена Уткина

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