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Курс валют на 8 травня: гривня зміцнилась

Київ • УНН

 • 3518 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 8 травня. Курс долара становить 41,43 грн, євро – 47,07 грн, а злотого – 11,00 грн.

Курс валют на 8 травня: гривня зміцнилась

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4388 грн/дол., що зміцнило гривню на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,43 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,07 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,00 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00:

  • у банках долар торгується за курсом 41,70-41,15 грн, євро за 47,45-46,70 грн, злотий за 11,30-10,65 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,38-41,47 грн, євро - за 47,24-47,43 грн, злотий за 10,95-11,06 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,45-41,48 грн/дол. та 47,12-47,14 грн/євро.

        Україна розглядає можливість переходу від долара до євро як базової валюти - голова НБУ Пишний08.05.25, 02:02 • 5020 переглядiв

        Альона Уткіна

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