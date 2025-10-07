Курс валют на 7 октября: доллар растет, евро дешевеет

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс на уровне 41,34 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 41,22 гривны за один доллар. На наличном рынке доллар упал на пять копеек - 41,45 гривны. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 41,3409 гривен за 1 доллар (+0,1123 грн). Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,2696 гривен за 1 евро (-0,1122 грн). А официальный курс злотого составляет: 11,3505 гривен за 1 злотый (-0,02 грн).

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00:

в банках доллар торгуется по курсу 41,10-41,55 грн, евро по 48,20-48,75 грн, злотый по 11,05-11,80 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,20-41,29 грн, евро - по 48,50-48,70 грн, злотый по 11,35-11,45 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,33-41,36 грн/долл. и 48,33-48,35 грн/евро.

Напомним

Экономический эксперт Александр Охрименко считает, что в 2026 году курс доллара может не превысить 42 гривны. Прогнозировать курс евро сложно из-за его зависимости от политической ситуации в США.

