Курс валют на 7 октября: доллар растет, евро дешевеет

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 21153 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 50108 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 42100 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 44797 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 79698 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 33275 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 39862 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 66325 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 77724 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 92886 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.4м/с
88%
753мм
Популярные новости
У рф не было бы ни одной ракеты и большинства дронов, если бы она не могла покупать компоненты западного производства - Зеленский6 октября, 20:14 • 10715 просмотра
Силы беспилотных систем поразили редкую российскую станцию РЭБ "Житель" (видео)Video6 октября, 21:11 • 11076 просмотра
"Я уже фактически принял решение" - Трамп о поставках Украине ракет TomahawkVideo6 октября, 21:36 • 14381 просмотра
Руководитель Николаевского КЭУ растратил 1,4 млн грн, выделенных на оборону страны6 октября, 22:50 • 11828 просмотра
Может ускорить эволюцию войны: Украина создала уникальный беспилотный надводный корабль6 октября, 23:24 • 13798 просмотра
публикации
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 36347 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 46196 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 79698 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 186845 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 114486 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Ян Липавский
Дмитрий Кулеба
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Харьков
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 13539 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 67463 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 63741 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 139244 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 70785 просмотра
Актуальное
Хранитель
Truth Social
Financial Times
Нью-Йорк Таймс
Forbes

Курс валют на 7 октября: доллар растет, евро дешевеет

Киев • УНН

 • 1320 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 41,34 гривны, что на 0,12 гривны больше, чем в предыдущий день. Евро и злотый, напротив, подешевели, составив 48,27 и 11,35 гривны соответственно.

Курс валют на 7 октября: доллар растет, евро дешевеет

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс на уровне 41,34 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 41,22 гривны за один доллар. На наличном рынке доллар упал на пять копеек - 41,45 гривны. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.  

Детали

Официальный курс доллара составляет: 41,3409 гривен за 1 доллар (+0,1123 грн). Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,2696 гривен за 1 евро (-0,1122 грн). А официальный курс злотого составляет: 11,3505 гривен за 1 злотый (-0,02 грн).

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,10-41,55 грн, евро по 48,20-48,75 грн, злотый по 11,05-11,80 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,20-41,29 грн, евро - по 48,50-48,70 грн, злотый по 11,35-11,45 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,33-41,36 грн/долл. и 48,33-48,35 грн/евро.

        Напомним

        Экономический эксперт Александр Охрименко считает, что в 2026 году курс доллара может не превысить 42 гривны. Прогнозировать курс евро сложно из-за его зависимости от политической ситуации в США.

        На гривнах предлагают писать "Мы верим в Бога" - в Раду внесли законопроект06.10.25, 18:51 • 3480 просмотров

        Вита Зеленецкая

        Экономика
        Александр Охрименко
        Национальный банк Украины