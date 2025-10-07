$41.230.05
48.380.12
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 21752 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 51617 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 43119 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 45752 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 81261 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 33561 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 40103 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 66421 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 77790 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 92909 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Курс валют на 7 жовтня: долар зростає, євро дешевшає

Київ • УНН

 • 1496 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 41,34 гривні, що на 0,12 гривні більше, ніж у попередній день. Євро та злотий, навпаки, подешевшали, становлячи 48,27 та 11,35 гривні відповідно.

Курс валют на 7 жовтня: долар зростає, євро дешевшає

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс на рівні 41,34 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 41,22 гривні за один долар. На готівковому ринку долар впав на п'ять копійок - 41,45 гривні. Про це інформує УНН з посиланням на дані НБУ.  

Деталі

Офіційний курс долара становить: 41,3409 гривень за 1 долар (+0,1123 грн). Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,2696 гривень за 1 євро (-0,1122 грн). А офіційний курс злотого становить: 11,3505 гривень за 1 злотий (-0,02 грн).

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:00:

  • у банках долар торгується за курсом 41,10-41,55 грн, євро за 48,20-48,75 грн, злотий за 11,05-11,80 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,20-41,29 грн, євро - за 48,50-48,70 грн, злотий за 11,35-11,45 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,33-41,36 грн/дол. та 48,33-48,35 грн/євро.

        Нагадаємо

        Економічний експерт Олександр Охріменко вважає, що у 2026 році курс долара може не перевищити 42 гривні. Прогнозувати курс євро складно через його залежність від політичної ситуації в США.

        Віта Зеленецька

        Економіка
        Олександр Охріменко
        Національний банк України