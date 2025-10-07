Курс валют на 7 жовтня: долар зростає, євро дешевшає
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 41,34 гривні, що на 0,12 гривні більше, ніж у попередній день. Євро та злотий, навпаки, подешевшали, становлячи 48,27 та 11,35 гривні відповідно.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс на рівні 41,34 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 41,22 гривні за один долар. На готівковому ринку долар впав на п'ять копійок - 41,45 гривні. Про це інформує УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 41,3409 гривень за 1 долар (+0,1123 грн). Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,2696 гривень за 1 євро (-0,1122 грн). А офіційний курс злотого становить: 11,3505 гривень за 1 злотий (-0,02 грн).
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:00:
- у банках долар торгується за курсом 41,10-41,55 грн, євро за 48,20-48,75 грн, злотий за 11,05-11,80 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,20-41,29 грн, євро - за 48,50-48,70 грн, злотий за 11,35-11,45 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,33-41,36 грн/дол. та 48,33-48,35 грн/євро.
Нагадаємо
Економічний експерт Олександр Охріменко вважає, що у 2026 році курс долара може не перевищити 42 гривні. Прогнозувати курс євро складно через його залежність від політичної ситуації в США.
