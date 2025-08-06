Курс валют на 6 августа: Нацбанк укрепил гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,6845 грн/долл., укрепив ее на 11 копеек. Курс евро составляет 48,09 грн/евро, злотого – 11,24 грн/злотый.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,6845 грн/долл., что укрепило гривну на 11 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,68 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,09 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,24 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,95-41,40 грн,
евро по 48,50-47,92 грн, злотый по 11,45-10,90 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,45-41,55
грн, евро – по 48,00-48,20 грн, злотый по 11,20-11,30 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,61-41,64
грн/долл. и 48,00-48,02 грн/евро.
Дополнение
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом. Речь шла об усилении сотрудничества в оборонной и инвестиционной сферах, а также запуске Американско-украинского инвестиционного фонда.