Курс валют на 6 серпня: Нацбанк зміцнив гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6845 грн/дол., зміцнивши її на 11 копійок. Курс євро становить 48,09 грн/євро, злотого – 11,24 грн/злотий.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6845 грн/дол., що зміцнило гривню на 11 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,68 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,09 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,24 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:
- у банках долар торгується за курсом 41,95-41,40 грн,
євро за 48,50-47,92 грн, злотий за 11,45-10,90 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,45-41,55
грн, євро – за 48,00-48,20 грн, злотий за 11,20-11,30 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,61-41,64
грн/дол. та 48,00-48,02 грн/євро.
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Доповнення
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Йшлося про посилення співпраці в оборонній та інвестиційній сферах, а також запуск Американсько-українського інвестиційного фонду.