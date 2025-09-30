Курс валют на 30 сентября: Нацбанк продолжает укреплять гривну

$41.480.01
48.410.31
ukenru
04:27 • 5630 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
04:06 • 8976 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 42809 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 51981 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 51271 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 54322 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 30221 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 25648 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 17665 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 31091 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
4.1м/с
77%
757мм
Популярные новости
Президент Польши Навроцкий подал в Сейм законопроект против "бандеризма"29 сентября, 20:10 • 12168 просмотра
Враг продолжает бить по гражданским: в Сумской области погибла женщина и ранен молодой мужчина - ОВА29 сентября, 20:27 • 3560 просмотра
Украинцу грозит 4 года тюрьмы за поджог Ikea в Вильнюсе - LRT29 сентября, 23:15 • 9064 просмотра
Россия готовится к усилению авиаударов и увеличению количества средств поражения в Украине00:34 • 10735 просмотра
В оккупированном Донецке детей заставляют развозить воду вместо учебы - ЦНС01:57 • 5098 просмотра
публикации
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 42809 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 51271 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 54322 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto29 сентября, 10:29 • 41617 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева29 сентября, 10:08 • 33053 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Виктор Орбан
Иван Федоров
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 14625 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 17218 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 30001 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 38361 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 35301 просмотра
Актуальное
YouTube
ТикТок
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Ракетный комплекс "Панцирь"

Курс валют на 30 сентября: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,3176 грн/долл., укрепив ее на 16 копеек. Официальный курс евро составляет 48,44 грн/евро, а злотого – 11,34 грн/злотый.

Курс валют на 30 сентября: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3176 грн/долл., что укрепило гривну на 16 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Подробности

Официальный курс доллара составляет 41,31 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,44 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,34 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,64-41,23 грн, евро по 48,87-48,20 грн, злотый по 11,75-11,10 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,30-41,38 грн, евро - по 48,70-48,85 грн, злотый по 11,38-11,48 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,25-41,28 грн/долл. и 48,44-48,47 грн/евро.

        91 украинская компания исключила российских владельцев: как бизнесы «чистят» репутацию29.09.25, 09:39 • 3018 просмотров

        Дополнение

        Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экспорт оружия будет контролироваться до конца войны, а также раскрыл основные направления - Европа, США, Ближний Восток.

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
        Национальный банк Украины
        Европа
        Владимир Зеленский
        Соединённые Штаты