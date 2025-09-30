Курс валют на 30 сентября: Нацбанк продолжает укреплять гривну
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,3176 грн/долл., укрепив ее на 16 копеек. Официальный курс евро составляет 48,44 грн/евро, а злотого – 11,34 грн/злотый.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3176 грн/долл., что укрепило гривну на 16 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Официальный курс доллара составляет 41,31 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,44 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,34 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,64-41,23 грн, евро по 48,87-48,20 грн, злотый по 11,75-11,10 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,30-41,38 грн, евро - по 48,70-48,85 грн, злотый по 11,38-11,48 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,25-41,28 грн/долл. и 48,44-48,47 грн/евро.
