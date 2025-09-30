Курс валют на 30 вересня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3176 грн/дол., зміцнивши її на 16 копійок. Офіційний курс євро становить 48,44 грн/євро, а злотого – 11,34 грн/злотий.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,31 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,44 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,34 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:
- у банках долар торгується за курсом 41,64-41,23 грн, євро за 48,87-48,20 грн, злотий за 11,75-11,10 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,30-41,38 грн, євро - за 48,70-48,85 грн, злотий за 11,38-11,48 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,25-41,28 грн/дол. та 48,44-48,47 грн/євро.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що експорт зброї буде контрольований до кінця війни, а також розкрив основні напрямки - Європа, США, Близький Схід.