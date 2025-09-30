Курс валют на 30 вересня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

$41.480.01
48.410.31
ukenru
04:27 • 5532 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
04:06 • 8824 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 42768 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 83754 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 13:55 • 51961 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 51234 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33 • 54292 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 30220 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 25647 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 17663 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
4.1м/с
77%
757мм
Популярнi новини
Президент Польщі Навроцький подав до Сейму законопроєкт проти "бандеризму"29 вересня, 20:10 • 12168 перегляди
Ворог продовжує бити по цивільних: на Сумщині загинула жінка та поранено молодого чоловіка - ОВА29 вересня, 20:27 • 3560 перегляди
Українцю загрожує 4 роки в'язниці за підпал Ikea у Вільнюсі - LRT29 вересня, 23:15 • 9064 перегляди
росія готується до посилення авіаударів та збільшення кількості засобів ураження в Україні00:34 • 10735 перегляди
В окупованому Донецьку дітей змушують розвозити воду замість навчання - ЦНС01:57 • 5098 перегляди
Публікації
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 42765 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 83737 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 51230 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися29 вересня, 11:33 • 54288 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto29 вересня, 10:29 • 41591 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Віктор Орбан
Іван Федоров
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 14613 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми29 вересня, 13:59 • 17210 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto29 вересня, 10:42 • 29994 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року29 вересня, 07:05 • 38354 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 35296 перегляди
Актуальне
YouTube
TikTok
MIM-104 Patriot
Х-47М2 «Кинджал»
Ракетний комплекс "Панцир"

Курс валют на 30 вересня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Київ • УНН

 • 360 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3176 грн/дол., зміцнивши її на 16 копійок. Офіційний курс євро становить 48,44 грн/євро, а злотого – 11,34 грн/злотий.

Курс валют на 30 вересня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3176 грн/дол., що зміцнило гривню на 16 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,31 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,44 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,34 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 41,64-41,23 грн, євро за 48,87-48,20 грн, злотий за 11,75-11,10 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,30-41,38 грн, євро - за 48,70-48,85 грн, злотий за 11,38-11,48 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,25-41,28 грн/дол. та 48,44-48,47 грн/євро.

        91 українська компанія виключила російських власників: як бізнеси "чистять" репутацію 29.09.25, 09:39 • 3018 переглядiв

        Доповнення

        Президент України Володимир Зеленський заявив, що експорт зброї буде контрольований до кінця війни, а також розкрив основні напрямки - Європа, США, Близький Схід.

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
        Національний банк України
        Європа
        Володимир Зеленський
        Сполучені Штати Америки