91 украинская компания исключила российских владельцев: как бизнесы «чистят» репутацию

$41.490.00
48.710.00
ukenru
05:05 • 7642 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 35510 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 59044 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 40599 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 40296 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 63310 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 71476 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 92798 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 152814 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 56816 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярные новости
В Мелитополе исчез мобильный интернет, заблокированы Google Play и VPN - ЦНС28 сентября, 21:33 • 10313 просмотра
Брянск под атакой: зафиксировано попадание в промышленный заводPhoto28 сентября, 23:09 • 9096 просмотра
Оккупанты в Луганской области возрождают "стахановское движение" среди студентов - ЦНС29 сентября, 00:32 • 8012 просмотра
Оккупанты ударили по предприятию по производству коньяка AZNAURI в Одесской области00:54 • 13216 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo01:17 • 8326 просмотра
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 59635 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 152806 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 73481 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 83088 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 83256 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Майя Санду
Елена Соседка
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Молдова
Европа
Кишинёв
Реклама
УНН Lite
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo01:17 • 8834 просмотра
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 29896 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 92788 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 49934 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 54305 просмотра
Актуальное
Таймс
Нью-Йорк Таймс
МиГ-31
Вашингтон Пост
Google Play

91 украинская компания исключила российских владельцев: как бизнесы «чистят» репутацию

Киев • УНН

 • 356 просмотра

С начала 2025 года 91 украинская компания исключила граждан РФ из состава владельцев, хотя закон прямо запрещает такие изменения. Большинство этих бизнесов продолжают работать и даже участвуют в государственных тендерах.

91 украинская компания исключила российских владельцев: как бизнесы «чистят» репутацию

В Украине с начала 2025 года уже 91 компания исключила граждан России из состава владельцев, хотя закон прямо запрещает такие изменения. Большинство этих бизнесов продолжают работать, а некоторые даже участвуют в государственных тендерах. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Государственного реестра, пишет УНН.

Подробности

Согласно данным Единого госреестра, с января 2025 года 88 компаний остаются активными, еще 3 находятся в состоянии ликвидации. Такая практика не нова: с момента полномасштабного вторжения более 700 компаний провели подобные перерегистрации, часто в обход закона. Министерство юстиции после запросов журналистов проверяло отдельные случаи, но незаконными были признаны только 8 изменений.

Где "очищаются" компании?

Больше всего бизнесов, избавившихся от российского следа, зарегистрировано в Киеве – 30 компаний. Далее следуют: Одесская область – 9 компаний, Харьковская, Львовская и Винницкая области – по 7, другие регионы имеют меньшие показатели.

По видам деятельности лидирует оптовая торговля (15 компаний), далее следуют операции с недвижимостью (13), розничная торговля (8), рыбное хозяйство (6), ИТ и консалтинг (5).

Финансовые результаты таких компаний тоже различаются: 38 бизнесов имеют оборот до 10 млн грн, 10 компаний заработали от 10 до 100 млн грн, 4 превысили отметку в 100 млн грн, 39 вообще не подали отчетность.

Участие в гостендерах

Несмотря на сомнительное "очищение" от российских владельцев, некоторые компании продолжают выигрывать государственные закупки. Например:

  • "ТАТНЕФТЬ-АЗС-УКРАИНА" – 43 тендера на более 6,8 млн грн
    • "МИРЕКЦ" – 4 тендера на 122 тыс. грн
      • "ВК СЕРВИС ПЛЮС" – 1 тендер на 57 тыс. грн

        Украинский закон запрещает компаниям с российскими владельцами менять структуру, но исключения существуют. Они касаются граждан РФ, легально проживающих в Украине, или тех, кто владеет долей менее 10% в уставном капитале.

        Таким образом, несмотря на формальный запрет, бизнес находит способы "отбелить" репутацию и продолжать работу. Это создает риски как для экономической прозрачности, так и для национальной безопасности.

        Индийский НПЗ, частично принадлежащий "роснефти", пытается восстановиться после санкций - Bloomberg29.09.25, 09:19 • 788 просмотров

        Степан Гафтко

        ОбществоЭкономика
        Львовская область
        Винницкая область
        Харьковская область
        Одесская область
        Bloomberg L.P.
        Украина
        Киев