91 украинская компания исключила российских владельцев: как бизнесы «чистят» репутацию
Киев • УНН
С начала 2025 года 91 украинская компания исключила граждан РФ из состава владельцев, хотя закон прямо запрещает такие изменения. Большинство этих бизнесов продолжают работать и даже участвуют в государственных тендерах.
В Украине с начала 2025 года уже 91 компания исключила граждан России из состава владельцев, хотя закон прямо запрещает такие изменения. Большинство этих бизнесов продолжают работать, а некоторые даже участвуют в государственных тендерах. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Государственного реестра, пишет УНН.
Подробности
Согласно данным Единого госреестра, с января 2025 года 88 компаний остаются активными, еще 3 находятся в состоянии ликвидации. Такая практика не нова: с момента полномасштабного вторжения более 700 компаний провели подобные перерегистрации, часто в обход закона. Министерство юстиции после запросов журналистов проверяло отдельные случаи, но незаконными были признаны только 8 изменений.
Где "очищаются" компании?
Больше всего бизнесов, избавившихся от российского следа, зарегистрировано в Киеве – 30 компаний. Далее следуют: Одесская область – 9 компаний, Харьковская, Львовская и Винницкая области – по 7, другие регионы имеют меньшие показатели.
По видам деятельности лидирует оптовая торговля (15 компаний), далее следуют операции с недвижимостью (13), розничная торговля (8), рыбное хозяйство (6), ИТ и консалтинг (5).
Финансовые результаты таких компаний тоже различаются: 38 бизнесов имеют оборот до 10 млн грн, 10 компаний заработали от 10 до 100 млн грн, 4 превысили отметку в 100 млн грн, 39 вообще не подали отчетность.
Участие в гостендерах
Несмотря на сомнительное "очищение" от российских владельцев, некоторые компании продолжают выигрывать государственные закупки. Например:
- "ТАТНЕФТЬ-АЗС-УКРАИНА" – 43 тендера на более 6,8 млн грн
- "МИРЕКЦ" – 4 тендера на 122 тыс. грн
- "ВК СЕРВИС ПЛЮС" – 1 тендер на 57 тыс. грн
Украинский закон запрещает компаниям с российскими владельцами менять структуру, но исключения существуют. Они касаются граждан РФ, легально проживающих в Украине, или тех, кто владеет долей менее 10% в уставном капитале.
Таким образом, несмотря на формальный запрет, бизнес находит способы "отбелить" репутацию и продолжать работу. Это создает риски как для экономической прозрачности, так и для национальной безопасности.
