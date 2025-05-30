Курс валют на 30 мая: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5285 грн/долл., что укрепило гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,52 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,80 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,04 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:45:

в банках доллар торгуется по курсу 41,75-41,20 грн, евро по 47,25-46,60 грн, злотый по 11,40-10,75 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,45 грн, евро - по 47,10-47,30 грн, злотый по 11,00-11,13 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,51-41,54 грн/долл. и 47,12-47,15 грн/евро.

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