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Курс валют на 30 мая: Нацбанк укрепил гривну

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,52 грн/долл. Курс евро составляет 46,80 грн, а курс злотого – 11,04 грн.

Курс валют на 30 мая: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5285 грн/долл., что укрепило гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,52 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,80 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,04 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:45:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,75-41,20 грн, евро по 47,25-46,60 грн, злотый по 11,40-10,75 грн; 
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,45 грн, евро - по 47,10-47,30 грн, злотый по 11,00-11,13 грн; 
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,51-41,54 грн/долл. и 47,12-47,15 грн/евро.

        Цены на золото снижаются после блокировки пошлин Трампа: рост рисковых активов и доллара – СМИ29.05.25, 09:39 • 2874 просмотра

        Алена Уткина

        Алена Уткина

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