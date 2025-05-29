Цены на золото снижаются после блокировки пошлин Трампа: рост рисковых активов и доллара – СМИ

Цены на золото упали до минимума за неделю после решения федерального суда США, который заблокировал большинство тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По состоянию на 04:31 по Гринвичу спотовая цена на золото снизилась на 0,5% до 3 273,37 доллара за унцию, достигнув самого низкого уровня с 20 мая.

В четверг, 29 мая, цена на золото достигла минимума за более чем неделю после того, как федеральный суд США заблокировал "взаимные тарифы" президента Дональда Трампа. По мнению аналитиков Reuters, это "уменьшило привлекательность металла как безопасной гавани, в то время как крепкий доллар еще больше давил на цены на драгоценный металл".

"Спотовая цена на золото упала на 0,5% до 3 273,19 доллара за унцию, в то время как ф'ючерсы на золото с поставкой в августе упали на 0,8% до 3 297,25 доллара за унцию до 00:47 по восточному времени (04:47 по Гринвичу). На этой неделе золото торговалось на 2,5% ниже, также столкнувшись со значительной фиксацией прибыли после того, как на прошлой неделе оно достигло рекордных максимумов", – констатирует Investing.com.

Дополнительно

Суд предоставил администрации Трампа 10 дней на выполнение решения, относительно введения новых импортных тарифов, однако Белый дом уже подал апелляцию, что может привести к рассмотрению дела в Верховном суде.

Аналитики предупреждают, что процесс апелляции может затянуться, создавая дополнительную неопределенность на рынке.

Напомним

Ранее на этой неделе Трамп отложил введение 50% тарифов на импорт из ЕС до 9 июля, что также способствовало снижению напряжения на рынках и повлияло на цены на золото.