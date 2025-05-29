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Ціни на золото знижуються після блокування мит Трампа: зростання ризикових активів та долара - ЗМІ

Київ • УНН

 • 878 перегляди

Ціни на золото знизилися до тижневого мінімуму після блокування тарифів Трампа. Рішення суду зменшило попит на золото як безпечний актив, а сильний долар тиснув на ціни.

Ціни на золото знижуються після блокування мит Трампа: зростання ризикових активів та долара - ЗМІ

Ціни на золото впали до мінімуму за тиждень після рішення федерального суду США, який заблокував більшість тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Станом на 04:31 за Гринвічем спотова ціна на золото знизилася на 0,5% до 3 273,37 долара за унцію, досягнувши найнижчого рівня з 20 травня.

У четвер, 29 травня, ціна на золото досягла мінімуму за понад тиждень після того, як федеральний суд США заблокував "взаємні тарифи" президента Дональда Трампа. На думку аналітиків Reuters, це "зменшило привабливість металу як безпечної гавані, тоді як міцний долар ще більше тиснув на ціни на дорогоцінний метал".

"Спотова ціна на золото впала на 0,5% до 3 273,19 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з поставкою в серпні впали на 0,8% до 3 297,25 долара за унцію до 00:47 за східним часом (04:47 за Гринвічем). Цього тижня золото торгувалося на 2,5% нижче, також зіткнувшись із значною фіксацією прибутку після того, як минулого тижня воно досягло рекордних максимумів", – констатує Investing.com.

Додатково

Суд надав адміністрації Трампа 10 днів на виконання рішення, щодо запровдження нових імпортних тарифів, однак Білий дім вже подав апеляцію, що може призвести до розгляду справи у Верховному суді.

Аналітики попереджають, що процес апеляції може затягнутися, створюючи додаткову невизначеність на ринку.

Нагадаємо

Раніше цього тижня Трамп відклав введення 50% тарифів на імпорт з ЄС до 9 липня, що також сприяло зниженню напруги на ринках та вплинуло на ціни на золото.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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