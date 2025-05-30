Курс валют на 30 травня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5285 грн/дол., що зміцнило гривню на 6 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,52 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,80 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,04 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:45:

у банках долар торгується за курсом 41,75-41,20 грн, євро за 47,25-46,60 грн, злотий за 11,40-10,75 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,45 грн, євро - за 47,10-47,30 грн, злотий за 11,00-11,13 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,51-41,54 грн/дол. та 47,12-47,15 грн/євро.

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