Курс валют на 3 марта: Нацбанк укрепляет гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс 41,43 грн/долл., укрепив гривну на 8 копеек. Евро установлен на уровне 43,11 грн, а на межбанке доллар торгуется по 41,55-41,60 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4313 грн/долл., что укрепило гривну на 8 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,43 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,11 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:00 утра:
- Доллар можно купить за 41,80 грн, а продать за 41,25 грн в банках.
- Евро можно купить за 43,67 грн, а продать за 43,00 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,65-41,92 грн, а евро - по 43,60- 43,94 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,55 - 41,60грн/долл. для доллара и 43,26-43,30 грн/евро для евро.
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