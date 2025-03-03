Курс валют на 3 березня: Нацбанк зміцнює гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс 41,43 грн/дол., зміцнивши гривню на 8 копійок. Євро встановлено на рівні 43,11 грн, а на міжбанку долар торгується по 41,55-41,60 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4313 грн/дол., що зміцнило гривню на 8 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,43 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,11 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00 ранку:
- Долар можна купити за 41,80 грн, а продати за 41,25 грн у банках.
- Євро можна купити за 43,67 грн, а продати за 43,00 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,65−41,92 грн, а євро — за 43,60− 43,94 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,55 - 41,60грн/дол. для долара та 43,26−43,30 грн/євро для євро.
Трамп оголосив про створення Стратегічного крипторезерву США 03.03.25, 00:19 • 47037 переглядiв