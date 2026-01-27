$43.140.03
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктов
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Курс валют на 27 января: евро перевалил за 51 гривну

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 27 января на уровне 43,13 грн, что на 1 копейку меньше, чем в понедельник. Евро подорожало на 41 копейку до 51,06 грн, а злотый прибавил 8 копеек, достигнув 12,13 грн.

Курс валют на 27 января: евро перевалил за 51 гривну

По состоянию на вторник, 27 января, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,13 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 43,14 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,06. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ. 

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,1253 грн (-1 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,0647 грн (+41 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,1340 грн. (+8 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,95-43,41 грн, евро по 50,60-51,39 грн, злотый по 11,90 -12,40 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,96-43,01 грн/долл. и 51,03-51,09 грн/евро.

      Напомним

      За 2025 год сумма наличных денег в обращении в Украине выросла на 12,6% до 926,3 млрд грн, что обусловлено возобновлением экономической активности и рисками атак.

      Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро22.01.26, 09:01 • 24388 просмотров

