Курс валют на 27 января: евро перевалил за 51 гривну

По состоянию на вторник, 27 января, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,13 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 43,14 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,06. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,1253 грн (-1 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,0647 грн (+41 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,1340 грн. (+8 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:

в банках доллар торгуется по курсу 42,95-43,41 грн, евро по 50,60-51,39 грн, злотый по 11,90 -12,40 грн;

на межбанке курсы составляют 42,96-43,01 грн/долл. и 51,03-51,09 грн/евро.

Напомним

За 2025 год сумма наличных денег в обращении в Украине выросла на 12,6% до 926,3 млрд грн, что обусловлено возобновлением экономической активности и рисками атак.

