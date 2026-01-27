$43.140.03
Курс валют на 27 січня: євро перевалив за 51 гривню

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 27 січня на рівні 43,13 грн, що на 1 копійку менше, ніж у понеділок. Євро здорожчало на 41 копійку до 51,06 грн, а злотий додав 8 копійок, досягнувши 12,13 грн.

Станом на вівторок, 27 січня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,13 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 43,14 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 51,06. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,1253 грн (-1 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 51,0647 грн (+41 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,1340 грн. (+8 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:

  • у банках долар торгується за курсом 42,95-43,41 грн, євро за 50,60-51,39 грн, злотий за 11,90 -12,40 грн;
    • на міжбанку курси становлять 42,96-43,01 грн/дол. та 51,03-51,09 грн/євро.

      Нагадаємо

      За 2025 рік сума готівки в обігу в Україні зросла на 12,6% до 926,3 млрд грн, що зумовлено відновленням економічної активності та ризиками атак.

