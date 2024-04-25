Курс валют на 25 апреля: гривна укрепилась на 11 копеек
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,4716 UAH/USD, укрепив гривну на 11 копеек.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 39,4716 грн/долл., что укрепило гривну на 11 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 39,47 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,18 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 39,88 грн, а продать за 39,40 в банках. Евро можно купить за 42,90 грн, а продать за 42,20 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,75-39,85 грн, а евро - по 42,75-42,90 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 39,57-39,59 грн/долл. для доллара и 42,32-42,33 грн/евро для евро.
Напомним
В первом квартале 2024 года кассовые обороты банков выросли: поступления наличных увеличились на 4,8%, а выдачи - на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что свидетельствует о восстановлении экономической активности благодаря повышению заработных плат, социальным выплатам, стабильному валютному рынку и низкой инфляции.
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